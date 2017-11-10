2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

Это решение местных жителей, которые проголосовали именно за эту тему. Об этом рассказал врио губернатора Ненецкого округа. А. Цибульский поддержал тех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в опросе, чем показал свое отношение к родному краю.



Глава НАО рассказал и о человеке, которому принадлежала идея объявить будущий год Годом оленеводства. Это И. Ледков, зампредседателя СПК "Харп" по оленеводству, который погиб в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара. Он был одним из первых, кто рассказал о том, как живут оленеводы, с какими проблемами им приходиться сталкиваться, о чем переживать, на что надеяться. Ледков погиб 19 декабря, но его идея будет жить, а оленеводству будут уделять пристальное внимание.



Напомним, что голосование по выбору темы года А. Цыбульский объявил еще месяц назад на своей страничке в соцсети "Вконтакте". Он предложил 5 вариантов на выбор: туризм, волонтерство, предпринимательство, оленеводство, высокие технологии. Позже к выбору темы подключилось и информационное агентство "НАО24", дополнив список, предложенный своими вариантами, предложенными жителями округа.



В опросах приняли участие 1879 человек, и 503 из них поддержали Год оленеводства (26,8% опрошенных). На 10 голосов меньше набрал туризм, а третьим оказалась тема "Год высоких технологий" с 245 голосами или 13%. В Аппарате Администрации округа рассказали, что при подведении итогов не учитывались голоса с фейковых аккаунтов и дублирующиеся голоса.



Глава НАО отдал распоряжение органам госвласти региона в январе разработать и утвердить план мероприятий в рамках Года оленеводства.



Справка. Сейчас в Ненецком округе проживает 7,5 тыс. ненцев (17,83% населения). В оленеводстве задействованы 870 человек, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Поголовье оленей составляет 191,47 тыс. голов.