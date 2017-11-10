2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 28.12.2017

Это решение местных жителей, которые проголосовали именно за эту тему. Об этом рассказал врио губернатора Ненецкого округа. А. Цибульский поддержал тех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в опросе, чем показал свое отношение к родному краю.

Глава НАО рассказал и о человеке, которому принадлежала идея объявить будущий год Годом оленеводства. Это И. Ледков, зампредседателя СПК "Харп" по оленеводству, который погиб в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара. Он был одним из первых, кто рассказал о том, как живут оленеводы, с какими проблемами им приходиться сталкиваться, о чем переживать, на что надеяться. Ледков погиб 19 декабря, но его идея будет жить, а оленеводству будут уделять пристальное внимание.

Напомним, что голосование по выбору темы года А. Цыбульский объявил еще месяц назад на своей страничке в соцсети "Вконтакте". Он предложил 5 вариантов на выбор: туризм, волонтерство, предпринимательство, оленеводство, высокие технологии. Позже к выбору темы подключилось и информационное агентство "НАО24", дополнив список, предложенный своими вариантами, предложенными жителями округа.

В опросах приняли участие 1879 человек, и 503 из них поддержали Год оленеводства (26,8% опрошенных). На 10 голосов меньше набрал туризм, а третьим оказалась тема "Год высоких технологий" с 245 голосами или 13%. В Аппарате Администрации округа рассказали, что при подведении итогов не учитывались голоса с фейковых аккаунтов и дублирующиеся голоса.

Глава НАО отдал распоряжение органам госвласти региона в январе разработать и утвердить план мероприятий в рамках Года оленеводства.

Справка. Сейчас в Ненецком округе проживает 7,5 тыс. ненцев (17,83% населения). В оленеводстве задействованы 870 человек, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Поголовье оленей составляет 191,47 тыс. голов.





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