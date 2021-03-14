Покраска дорожного ограждения в Мурманске обойдется в 1,3 млн руб.

Мурманская область >> Финансы >> 14.04.2024

В городе планируют обновить дорожные ограждения. На их покраску Управление дорожного хозяйства направило 1,33 млн руб. Работу нужно закончить к 5 мая.

На выделенную сумму покрасят ограждения на пр. Ленина, Героев-североморцев, Кольском, ул. Туристов, Папанина, Володарского, Ленинградской, Профсоюзов, Воровского.

Мурманскавтодор объявил тендер на выполнение работ по содержанию дорог. Победитель должен будет отвечать за содержание дорог региона с июня 2024 г. по конец ноября 2026 г. 1 млрд руб. выделен на содержание дорог в южной части МО и 1 млрд 448 млн - в центральной части.

Также в Мурманске взялись за снесение старых домов. Управление капстроительства города выделило на эти цели 8 млн руб. Они пойдут на снос всего 2-х домов в мкр Жилстрой.

Снесению подлежат дом №4 на ул. Халтурина за 3,8 млн руб., №25 на ул. Заречной за 4,2 млн руб. Согласно условиям контракта, их должны снести до 1 июля. Затем территория будет очищена под новое строительство. Что появится на освободившихся локациях, пока неизвестно.





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