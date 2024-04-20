Рок-концерт и вечер фортепианной музыки порадуют петрозаводцев в ближайшие дни

Вчера состоялся концерт местной рок-команды «Герои и Злодеи», которая представила трибьют панк-рокеров. Мероприятие состоялось в клубе Time.



Организаторы обещали зрителям сюрприз, которого в Петрозаводске еще не было и никогда не было на трибьютах КиШ. На самом деле ничего необычного не было. Зрители с удовольствием слушали песни панк-рокеров, но, увы, исполнение по харизматичности и близко не стояло с оригиналом. В этом вся проблема команд, которые берутся использовать чужие хиты, потому что они никогда не прозвучат лучше оригинала.



Совершенно противоположные по восприятию музыкальное событие ждет горожан завтра, когда в городской выставочном зале состоится концерт фортепианной музыки. Перед ценителями классики выступят выдающиеся ученики и ученицы ученики преподавателя местной госконсерватории им. Глазунова М. Широковой.



Молодые таланты исполнят лучшие и самые известные произведения Баха, Бетховена, Мендельсона, Шопена, Листа и Рахманинова в классическом исполнении, а, возможно, в своей собственной обработке.