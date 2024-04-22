В Коми составили реестр мест отдыха у воды

Республика Коми >> Общество >> 22.04.2024

Жители региона часто тонут, купаясь на необорудованных пляжах и в зонах, непредназначенных для купания. Они опасны не только загрязненным дном, наличием сильных подводных течений, но и всевозможными микроорганизмами, после контакта с которыми можно серьезно заболеть.

В администрации региона прошло заседание комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС, на котором выступил главный госинспектор по маломерным судам Л. Носов. Он рассказал, что прошлым летом к эксплуатации допустили 69 локаций для отдыха, в том числе 8 пляжей. В этом году из будет 9 — в Усть-Куломском, Удорском, Корткеросском районах и Сыктывкаре.

В Коми уменьшается число утонувших: в 2022 г. их было 67 (11 детей), в 2023 г. — 51 (3 ребенка). Причины: несоблюдение правил безопасности, алкогольные опьянения и безнадзорность детей у воды.

Смертельные случаи характерны для необорудованных локаций без безопасной инфраструктуры. В Сыктывкаре это Алешино, район Нефтебазы, Доручастка, у ул. Магистральной (Нижний Чов), у краснозатонского моста, Кировский парк со стороны Заречья, Красная гора.








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