В Нарьян-Маре проходит чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

Уже успели продемонстрировать свои навыки любители изобразительного искусства, приготовления пиццы и суши, поварского дела.

Смотр проходит в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. На площадке «Мастер по приготовлению пиццы» 6 участников должны сделать 2 мясные пиццы. Каждый считает секретом правильной пиццы разные составляющие. Одни уверены, что должно быть больше начинки, другие - хрустящее основание. На деле ни то, ни другое, а все сразу. Участников «Абилимпикса» жюри оценивало по внешнему виду, соблюдению гигиенических норм, техники безопасности. Пиццу нужно было приготовить с нуля, т. е. все, от соуса до теста.



Условия готовки в кухне НАЭТ были почти идеальными: инструменты, техника, посуда, но поскольку соревновались подростки, многие пользоваться ими не умели. Несмотря на несовершенство приготовленных блюд, аромат по техникуму распространялся потрясающий, и желающих попробовать пиццу было много.



Напомним, что «Абилимпикс» — чемпионат по профмастерству среди инвалидов, людей с ОВЗ. В Ненецком округе мероприятие проводится 7 раз. Результаты подведут завтра во время церемонии закрытия в Ненецком аграрно-экономическом техникуме.



