Волонтеры НАО могут получить поддержку на реализацию инициатив
Депобразования Ненецкого округа объявил дополнительный конкурс проектов добровольческой деятельности. В нем могут участвовать лица 14 - 35 лет с регистрацией на территории НАО. В случае победы они могут получить 30 тыс. руб. на поддержку проектов. Прием заявок осуществляется до 26 апреля.
На материальную поддержку могут претендовать проекты:
- благополучия граждан уязвимых категорий, оказания соцпомощи;
- донорства, здравоохранения, продвижения здорового образа жизни и спорта;
- воспитания личности, раскрытия талантов, развития науки и образования;
- развитие городской среды, социнфраструктуры, регионов;
- сохранения экологии, защиты животных;
- развития культурных ценностей, традиций, сохранения исторической памяти;
- защиты территорий, населения от ЧС, содействия в ликвидации и профилактике ЧС поиска людей, воспитания культуры безопасности населения;
- создания/распространение электронных продуктов с целью повышения качества жизни.
Деньги, полученные за победу, должны быть использованы в определенный период времени.
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