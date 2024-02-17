Волонтеры НАО могут получить поддержку на реализацию инициатив

Депобразования Ненецкого округа объявил дополнительный конкурс проектов добровольческой деятельности. В нем могут участвовать лица 14 - 35 лет с регистрацией на территории НАО. В случае победы они могут получить 30 тыс. руб. на поддержку проектов. Прием заявок осуществляется до 26 апреля.



На материальную поддержку могут претендовать проекты:



- благополучия граждан уязвимых категорий, оказания соцпомощи;

- донорства, здравоохранения, продвижения здорового образа жизни и спорта;

- воспитания личности, раскрытия талантов, развития науки и образования;

- развитие городской среды, социнфраструктуры, регионов;

- сохранения экологии, защиты животных;

- развития культурных ценностей, традиций, сохранения исторической памяти;

- защиты территорий, населения от ЧС, содействия в ликвидации и профилактике ЧС поиска людей, воспитания культуры безопасности населения;

- создания/распространение электронных продуктов с целью повышения качества жизни.



Деньги, полученные за победу, должны быть использованы в определенный период времени.





