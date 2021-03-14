73 млн руб. выделили Череповцу на ремонт детских садов и школ
На ремонт школ и детсадов города из облказны дополнительно выделено 73 млн рублей, о чем сообщил мэр Череповца В. Германов. На эти деньги можно привести в порядок несколько учреждений образования. В садике № 76 сделают ремонт кровли, в №104 и 77 благоустроят спортивные площадки. Также изменения произойдут в школе № 9, где с момента основания ни разу не ремонтировали раздевалки, спортзал, пищеблок, столовую и крыльцо.
Всего на текущий ремонт объектов образования выделено 373 млн руб.
Ремонт уже стартовал, но большая его часть отложена на лето, когда начинаются каникулы и сезон отпусков. К началу нового учебного года работы должны завершить. На лето планируется проведение самых масштабных работ, а остальные можно доделать во время учебного года.
Но на этом ремонтные работы не завершаться, потому что есть еще заведения, нуждающиеся в капитальном ремонте, а выделить средства всем у города нет возможности. Вся надежда на национальные и областные программы, участие в которых позволит выполнить запланированное.
Рекомендуем по теме:
После частых коммунальных аварий в Архангельске меняют ветхие трубы
Полиция запретила приходить на празднование Масленицы в Нарьян-Маре с целым списком предметов
В Вологде состоится выставка текстиля народов Крыма
У череповецкой усадьбы Гальских пройдет Масленица
В Поморье вспоминали 20-ю годовщину страшной трагедии
Прокуратура обязала Минздрав Карелии предоставить девочке-инвалиду устройства для ингаляции
Роспотребназдзор проверил воздух Сыктывкара после пожара на хлебозаводе