73 млн руб. выделили Череповцу на ремонт детских садов и школ

На ремонт школ и детсадов города из облказны дополнительно выделено 73 млн рублей, о чем сообщил мэр Череповца В. Германов. На эти деньги можно привести в порядок несколько учреждений образования. В садике № 76 сделают ремонт кровли, в №104 и 77 благоустроят спортивные площадки. Также изменения произойдут в школе № 9, где с момента основания ни разу не ремонтировали раздевалки, спортзал, пищеблок, столовую и крыльцо.



Всего на текущий ремонт объектов образования выделено 373 млн руб.



Ремонт уже стартовал, но большая его часть отложена на лето, когда начинаются каникулы и сезон отпусков. К началу нового учебного года работы должны завершить. На лето планируется проведение самых масштабных работ, а остальные можно доделать во время учебного года.



Но на этом ремонтные работы не завершаться, потому что есть еще заведения, нуждающиеся в капитальном ремонте, а выделить средства всем у города нет возможности. Вся надежда на национальные и областные программы, участие в которых позволит выполнить запланированное.





























