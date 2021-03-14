73 млн руб. выделили Череповцу на ремонт детских садов и школ

Вологодская область >> Образование >> 12.04.2024

На ремонт школ и детсадов города из облказны дополнительно выделено 73 млн рублей, о чем сообщил мэр Череповца В. Германов. На эти деньги можно привести в порядок несколько учреждений образования. В садике № 76 сделают ремонт кровли, в №104 и 77 благоустроят спортивные площадки. Также изменения произойдут в школе № 9, где с момента основания ни разу не ремонтировали раздевалки, спортзал, пищеблок, столовую и крыльцо.

Всего на текущий ремонт объектов образования выделено 373 млн руб.

Ремонт уже стартовал, но большая его часть отложена на лето, когда начинаются каникулы и сезон отпусков. К началу нового учебного года работы должны завершить. На лето планируется проведение самых масштабных работ, а остальные можно доделать во время учебного года.

Но на этом ремонтные работы не завершаться, потому что есть еще заведения, нуждающиеся в капитальном ремонте, а выделить средства всем у города нет возможности. Вся надежда на национальные и областные программы, участие в которых позволит выполнить запланированное.


















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