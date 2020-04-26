Абитуриенты из Архангельской области могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Архангельская область >> Культура >> 16.04.2024


Благодаря электронной экосистеме МТС и Российскому институту театрального искусства во втором организуют онлайн мастер-класс и отбор абитуриентов из АО по проекту «Поколение М».

22 и 23 апреля встречи педагогов ГИТИС с абитуриентами пройдут на МТС Линк. Наиболее сильные кандидаты пройдут на следующие этапы поступления.

Приглашаются желающие поступить в вуз, связать жизнь со сценой. Оценивать абитуриентов будет профессор ГИТИС и старший преподаватель с кафедры актерского мастерства О. Якушкина. 22 апреля она поделится секретами профессии, даст рекомендации, ответит на вопросы.

Для участия в туре на актерский факультет нужно подготовить басню, прозу, стих, небольшие по объему, так как на абитуриента дается 10 минут времени. На первой встрече также проверяется музыкальность, пластичность, чувство ритма. Можно спеть или станцевать.

Для участия надо пройти регистрацию, так как количество мест ограничено.

Напомним, что в Архангельской области много театральных школ, поэтому многие мечтают о большой сцене. Онлайн-прослушивания — шанс приблизиться к мечте.





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