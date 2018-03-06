Карелия произвела продукции в сфере рыболовства 24,8 тыс тонн

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 06.03.2018

Федеральное агентство по рыболовству подвело итоги производства товарной аквакультуры за прошлый год. Карелия  произвела в 2017 г 24,8 тыс. тонн рыбной продукции. Это второе место рейтинга регионов России. На первом месте Ростовская область с 27 тыс. тонн аквакультуры, на третьем - Астраханская область с 23,3 тыс. тонн. Эти регионы всегда считались лидерами в добыче речной рыбы и производстве продукции аквакультуры, поэтому второе место Карелии - весьма впечатляющий показатель.

Всего в стране собрали продукции аквакультуры 219,7 тыс. тонн. Существующая госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса России предполагает постепенное увеличение объема производства товаров аквакультуры до 232,2 тыс. тонн в 2020 г и до 700 тыс. тонн к 2030 г. Эти смелые планы имеют в основе серьезную программу, которой собираются уделять внимание и обеспечивать своевременным финансированием на государственном уровне.

По статистике, показатель ВРП (валового регионального продукта) в Карелии на душу населения увеличился за 17 лет в 12,3 раза. В 1999 г ВПР Карелии составил около 27100 руб., в 2008 г - 175466 руб., в 2009 г - 162649 руб., в 2015 г - 334493 руб. Таким образом, падение показателей наблюдалось всего единожды, в 2009 г. По Северо-Западному федеральному округу ВРП в 2015 г составил 490312 руб., что выше показателя 1999 г в 27948 руб.

По популярности среди потребителей Карелии рыбная продукция не уступает мясной, поэтому наращивание темпов ее производства постоянно сопровождается повышением потребительского спроса. В регионе стараются развивать  аквакультуру, постоянно открываются новые рыболоведческие хозяйства, предприятия по выпуску рыбных полуфабрикатов, консервов, мороженой рыбы.





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