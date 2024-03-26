В центре Архангельска открыли массажный кабинет с тайками

Особая техника тайского массажа позволяет человеку максимально расслабиться, почувствовать прилив сил, поэтому каждому человеку рекомендуется хотя бы раз в жизни испытать его на себе.



Ранее жителям Севера часто покупали туры в азиатские страны чтобы прогреться и пройти курс массажа тайских мастеров. Но поездки стоят дорого, и позволить себе их может не каждый. Теперь мастера из Таиланда работает прямо в Архангельске на территории санатория Беломорье.



Массажный кабинет открыт на 2-м этаже отеля Пур-наволок. Здесь можно погрузиться в уголок Востока прямо посреди холодного Севера. Внутри атмосфера релакса: свечи, приглушенный свет, аромат благовоний, спокойная музыка, интерьер в восточном стиле с символом Таиланда — золотым драконом.



4 мастера из Таиланда обучались технологиям массажа профессионально. Они предлагают не один вид восстанавливающего массажа, поэтому если понравится, можно попробовать со временем все.



Будут ли тайки работать здесь на постоянной основе или периодически меняться с коллегами из Таиланда, пока неизвестно.