Завтра в Нарьян-Маре открывается съезд оленеводов

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 15.03.2018

В столице Ненецкого округа соберутся оленеводы всех отдаленных областей ненецкого Заполярья. Они обсудят актуальные для отрасли вопросы, в том числе касающиеся народов Севера. Съезд проводится раз в 3 года, и в этом году станет ключевым мероприятием в рамках Года оленеводства в НАО.

Организатор съезда – Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления НАО. На мероприятие пригласили 40 делегатов из 25 оленеводческих хозяйств разной формы собственности, в том числе 12 сельхозкооперативов, 11 родовых общин коренных народов Севера, 1 унитарное предприятие, 1 крестьянское хозяйство. Всем хозяйствам установили квоты для выдвижения делегатов, и на сегодняшний день свое участие подтвердили 36 человек.

Цели и задачи съезда оленеводов НАО - обсуждение состояния оленеводства, его проблем, определение ключевых направлений развития отрасли, перспектив, нацеленных на сохранение и хозяйственное использование оленей.

Оленеводы планируют коснуться в обсуждении современного состояния отрасли, вопросов рационального землепользования, вопросов экологической чистоты продуктов оленеводства, ветеринарии, мер соцподдержки работников тундры, сохранения образа жизни коренных народов. Запланировано также обсуждение организации образования кочевников.

Справка. Этот год в Ненецком АО объявлен Годом оленеводства по решению врио губернатора округа Александра Цыбульского. Это решение поддержали всеобщим голосованием и жители НАО.

Сейчас в НАО проживает свыше 7,5 тыс. представителей коренных народов Севера, а это 17,83% общего населения. Ненцев в оленеводстве занято около  840 человек, и все они ведут полукочевой и кочевой образ жизни (чумработницы и оленеводы).

На июль 2017 г поголовье оленей в округе составляло 191 тыс. голов.





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