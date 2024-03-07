Пожилых пациентов не забирают из больницы Петрозаводска

Республика Карелия >> Медицина >> 08.04.2024

Представители Республиканской больницы скорой медпомощи города рассказали, что в 2023 г. родственники не захотели забирать домой 267 пациентов старше 60 лет. В этом таких уже 16 человек. Они не вернулись домой, откуда из доставили в больницу, а остались до последующего определения в дома для престарелых.

Эта проблема вызывает обеспокоенность, потому что в обществе стараются прививать семейные ценности, а на деле стариков просто выбрасывают из домов их же ближайшие родственники, в том числе дети. Они пользуются случаем избавиться от стариков после их попадания в больницу.

Проблему обсудили на конференции Карельского ресурсного центра развития соцтехнологий. Глава отдела организации ухода РБ СЭМП Н. Матвеева рассказала, что пенсионеров привозят в ветхой одежде, со старыми кнопочными телефонами или вообще без телефонов. Даже при наличии телефона старые люди не могут ими пользоваться, так как не видят цифры, а очков нет или они сломаны. Иногда они не могут звонить из-за отсутствия денег на телефоне, и в этом вина родственников. Часто стариков родные не навещают, поэтому им сложнее выздоравливать.

Проблема требует срочного решения, в том числе наказания ответственных за жизнь и здоровье пожилых людей.





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