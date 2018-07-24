За дары леса в Карелии обещают смартфоны и "Ниву"

Жителям Карелии предлагают как можно больше сдавать даров леса, за что обещают поощрение в виде всяких полезных мелочей и смартфонов.



Акция для заготовителей грибов и ягод стартовала в Карелии 15 июля и продлится до 1 ноября. Организатор - группа компаний "РусБиоАльянс". Главными призами 6 самым продуктивным собирателям лесных даров станут автомобили "Нива". Участники до 30 лет дополнительно смогут выиграть 50 смартфонов. Победители будут определяться путем розыгрыша-лотереи.



Стать участником акции может зарегистрированный человек, который получит индивидуальную карту заготовителя в пункте закупки группы "РусБиоАльянс" или партнеров акции. За 250 кг сданной продукции заготовителю полагается купон для участия в розыгрыше. Итог подведут в ноябре.



Помимо главного приза предусмотрены подарки: за 250 кг - шляпа с антимоскитной сеткой, 500 кг - комбайн сбора ягод, 750 кг - термос, 1000 кг - комбайн с ручкой для сбора ягод.



Напомним, что конкурс проходит на территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях.