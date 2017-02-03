НАО признан неблагоприятным для ведения аграрной деятельности

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 03.02.2017

В России утвердили перечень регионов, признанных неблагополучными для ведения сельского хозяйства. В него вошли 29 субъектов РФ, в том числе Ненецкий округ. Также в списке оказались Саха, Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Этот перечень собираются использовать в Минсельхозе для классификации методов поддержки сельского хозяйства, компенсации затрат за воздействие неблагоприятных факторов. Создание списка связано с нормами ВТО, в которую РФ вступила в 2012 г. Она дает возможность вынести отдельные регионы из-под ограничений прямой господдержки аграриев без нанесения ущерба сбалансированности рынка.

За аграриями НАО сохранено право на получение дотаций, направленных на выравнивание положения по сравнению с теми, кто ведет хозяйство в благоприятных климатических условиях.

Чтобы получить статус, НАО анализировали по некоторым критериям, которые утвердили еще в прошлом году. Специалисты определяли 4 ключевых фактора: низкокачественная почва, высота более 600 м над уровнем моря, склоны с крутизной 15% и более, подверженность переувлажнению и засухе, слабое социально-экономическое развитие сельхозтерриторий. Также оказывает влияние на показатель малочисленность населения.

Если хотя бы 50% сельхозугодий округа подпадают под эти критерии (или хотя бы под 3 из них), регион признается неблагоприятным. 80% сельхозугодий, соответствующие минимум 2 критериям, также считаются неподходящими для агропроизводства.

Перечень этот будет непостоянным, его планируют дополнять один раз в 3 года. Помимо арктических регионов в него входят зоны Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа.





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