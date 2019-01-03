В Коми завезли древесину с 251 нарушением

Россельхознадзор Коми открыл 250 административных дел, наложил штрафы на нарушителей.



В прошлом году в республику завозили партии древесины, которые при проверке оказалась заражены. За год проверена 1106,731 тонна импортной подкарантинной продукции. В одном случае зарегистрирован карантинный объект, а в результате проверок найдено 251 нарушение закона в сфере карантина растений. Россельхоз надзор возбудил 250 административных дел, а по итогам рассмотрения наложено штрафов 372,6 тыс. руб.



В частности, по проверке древесины выявлены: большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач. Россельхознадзору Коми пришлось принять меры по уничтожению выявленных очагов карантинных объектов.



В прошлом году новых мест появления золотистой картофельной нематоды не было выявлено, хотя несколькими годами ранее на землях, где ее нашли, пришлось провести огромную очистительную работу. Там уже 3 года подтверждают чистоту территории, а раньше карантинная зона упразднена на площади 698 га.