Рыболовство на р. Индига в НАО станет прерогативой предпринимателей

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 09.02.2017

Представители департамента природных ресурсов НАО провели встречи с рыбаками поселков Выучейский и Индига. Специалисты разъяснили представителям Тиманского сельсовета процедуру, по которой можно предоставлять в пользование рыбопромысловые участки реки Индига.

Территория для промышленного лова по рекомендациям ученых имеет протяженность от устья 48 км.

В процессе выделения рыбопромыслового участка, рыбаки Тимана смогут ловить любую рыбу, разрешенную в этой местности, в том числе анадромные виды рыб. В большинстве своем рыбакам предлагают ловить горбушу и семгу в пределах квот, выделенных округу.

Для получения участка для рыбного промысла нужно выполнить ряд условий, в том числе быть открытым индивидуальным предпринимателем или юрлицом. Рыбакам предложили заниматься ловом биоресурсы в новом для себя юридическом статусе. На встрече со специалистом присутствовало 45 рыбаков, и только два из них представляли малый бизнес, а один проходил процедуру регистрации. Только один рыбак изъявил желание написать заявление на формирование рыбопромыслового участка на Индиге.

Эта процедура предполагает: подать заявление, спецкомиссия департамента определяет границу рыбопромыслового участка, соответствующая документация направляется на согласование в Росрыболовство. Новый объект войдет в список рыбопромысловых участков региона, а его пользователей будут определять ведомство на конкурсной основе.

Открытие в селе рыбопромысловых участков даст возможность развивать малый бизнес и создаст дополнительные рабочие места. Также это поможет насытить продукцией рынок мерепродуктов. В частности, этой рыбой хотят обеспечивать школы, детсады и другие учреждения образования.

Сегодня в список рыбопромысловых участков округа входят 58 пунктов.





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