Госучет охотничьих ресурсов НАО завершится через месяц

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 31.01.2019

В этом году исследованию подлежат 7,8 млн га территории округа.

Госучет количества объектов животного мира в охотничьих угодьях НАО проводится сотрудниками Департамента природных ресурсов округа и Центра природопользования и охраны окружающей среды. Природоохрана проводит исследования путем зимнего маршрутного учета, как и ранее.

Сотрудники профильного ведомства проводят просчет следов, оставленных разными животными - песцами, лисами, волками, росомахами, горностаями, куницами, белками, лосями, зайцами-беляками. Проводится и визуальный подсчет дичи – тетерева, глухаря, белой куропатки, рябчика.

Людям приходиться делать выезды на снегоходах. Протяженность исследуемых территорий - 126 маршрутов  и 1259 км. Пройти их необходимо, чтобы определиться с квотой добычи птиц и животных. Об этом рассказал М. Ферин, руководитель ведомства.

В марте силами департамента будет проведена обработка данных, а результаты направлены Министерству природных ресурсов России. На базе этих данных ведомство выделяет НАО квоты на добычу ресурсов путем охоты.





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