В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 15.03.2019

Минсельхоз Коми начинает развивать форелевые хозяйства.

Недавно в Петрозаводске состоялся Международный форелевый форум, где министр сельского хозяйства республики А. Князев рассказал о планах реализовать проект по масштабному выращиванию форели. В регионе хотят нарастить объем выращиваемой форели с помощью использования инновационных технологий аквакультуры, господдержки на страхование рыбы, проектов на текущий год.

В 2017 г. в Коми произведена 101 тонна товарной рыбы, к 2018 г. показатель снизился, что объясняется реконструкцией гидротехнических сооружений. Неоднократные скачки уровня воды обернулись огромными убытками в Кажиме. Там погибла вся рыба. Это стало причиной срочного ремонта плотин и других подобных сооружений, вынудило форелевые хозяйства приостановить работу в прежних объемах.

На федеральном уровне уже рассматривают возможность предоставления господдержки на страхование рыбы, так как ее производство связано с рисками всегда. Соответствующий документ подготавливает Министерство сельского хозяйства России.





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