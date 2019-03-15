В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

Минсельхоз Коми начинает развивать форелевые хозяйства.



Недавно в Петрозаводске состоялся Международный форелевый форум, где министр сельского хозяйства республики А. Князев рассказал о планах реализовать проект по масштабному выращиванию форели. В регионе хотят нарастить объем выращиваемой форели с помощью использования инновационных технологий аквакультуры, господдержки на страхование рыбы, проектов на текущий год.



В 2017 г. в Коми произведена 101 тонна товарной рыбы, к 2018 г. показатель снизился, что объясняется реконструкцией гидротехнических сооружений. Неоднократные скачки уровня воды обернулись огромными убытками в Кажиме. Там погибла вся рыба. Это стало причиной срочного ремонта плотин и других подобных сооружений, вынудило форелевые хозяйства приостановить работу в прежних объемах.



На федеральном уровне уже рассматривают возможность предоставления господдержки на страхование рыбы, так как ее производство связано с рисками всегда. Соответствующий документ подготавливает Министерство сельского хозяйства России.