Рыбодобывающая компания "Вирма" начала добычу креветок в Карелии

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 19.04.2019

Для добычи креветок в 2018 г. было куплено специальное судно ледового класса. В этом году предприятие планирует поставить на рынок до 8 тыс. тонн ракообразных.

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики подвело итог первого квартала по вылову водных биоресурсов. Улов рыбодобывающих компаний - 17,1 тыс. тонн, в том числе в океане - 16,6 тыс. тонн рыбы, 0,5 тыс. тонн на водоемах и региональной акватории Белого моря.

В марте компания "Вирма" начала добычу новой для региона аквакультуры. За месяц работы улов креветок составил 160 тонн. В 2018 г. рыбодобывающая компания купила судно с перерабатывающим оборудованием, и сейчас появилась возможность добыть ракообразных в Норвежском и Баренцевом морях и переработать ее без выхода на берег.

Напомним, что всего предприятиями аквакультуры в Карелии реализовано 5,4 тыс. тонн рыбы, 2,2 тыс. тонн направлено на собственную переработку. Регион постарается развить новую для себя отрасль по вылову и переработке креветок, вывести ее на прибыль и обеспечить ракообразными весь регион.





Рекомендуем по теме:

Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз

К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%

Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода

Карелия произвела продукции в сфере рыболовства 24,8 тыс тонн

Перевалка рыбы в порту Мурманска выросла на 26%


Досрочный период сдачи ЕГЭ в НАО стартовал

Министр С. Емельянов провел встречу с работниками культуры Усинска

Базу отдыха "Лукоморье" под Архангельском выставили на продажу за 150 млн руб.

Riobet Casino – один из лучших залов по отзывам игроков

60 млн руб. переплаты за услуги теплоснабжения вернут мурманчанам

"Академик Трешников" готовится к арктической экспедиции

Медвежьегорский ФОК постараются сдать в срок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета