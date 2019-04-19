Рыбодобывающая компания "Вирма" начала добычу креветок в Карелии

Для добычи креветок в 2018 г. было куплено специальное судно ледового класса. В этом году предприятие планирует поставить на рынок до 8 тыс. тонн ракообразных.



Министерство сельского и рыбного хозяйства республики подвело итог первого квартала по вылову водных биоресурсов. Улов рыбодобывающих компаний - 17,1 тыс. тонн, в том числе в океане - 16,6 тыс. тонн рыбы, 0,5 тыс. тонн на водоемах и региональной акватории Белого моря.



В марте компания "Вирма" начала добычу новой для региона аквакультуры. За месяц работы улов креветок составил 160 тонн. В 2018 г. рыбодобывающая компания купила судно с перерабатывающим оборудованием, и сейчас появилась возможность добыть ракообразных в Норвежском и Баренцевом морях и переработать ее без выхода на берег.



Напомним, что всего предприятиями аквакультуры в Карелии реализовано 5,4 тыс. тонн рыбы, 2,2 тыс. тонн направлено на собственную переработку. Регион постарается развить новую для себя отрасль по вылову и переработке креветок, вывести ее на прибыль и обеспечить ракообразными весь регион.