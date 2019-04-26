В Архангельской области вводится запрет на лов

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 26.04.2019

По причине нерестовых миграций многих видов рыб, правила рыболовства устанавливают запрет на использование рыболовами-любителями отцеживающих, объячеивающих, стационарных орудий вылова рыбы на всех пресноводных объектах региона границах Каргопольского, Вельского, Няндомского, Коношского, Устьянского, Верхнетоемского, Шенкуросского, Котласского, Ленского, Красноборского и Вилегодского районов в период с 25 апреля по 8 июня. Также запрещен вылов в Плесецком (в черте Мирного), Онежском, Приморском (Новодвинск, Архангельск, Северодвинск), Виноградовском, Холмогорском, Пинежском районах 1 мая - 14 июня.

Ограничение вводится на период нереста рыбы, который традиционно приходится на май-июнь. Оно направленно на создание условий для естественных процессов размножения рыбы, воспроизводства рыбных ресурсов в водных объектах. Применять можно крючковые орудия вылова: удочки, рогатки, спиннинги, продольники. В водных объектах, являющихся местом нереста семги, удочки и спиннинги с использованием искусственных приманок запрещены.

За нарушение закона предусмотрены гражданско-правовая, уголовная и административная ответственность.





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