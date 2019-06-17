Оборот рыбы в порту Мурманска снизился в 2 раза

С начала года главный порт Заполярья принял 61,9 тыс. тонн рыбы.



В мае морской рыбный порт смог обработать 32 тыс. тонн грузов, среди которых рыбы 21,4 тыс. тонн. Показатель немного вырос по сравнению с годичной давностью. Но без путассу из района Фарерских островов, доставка уловов из районов на Баренцевом море не превышает 7,7 тыс. тонн. Более дорогие пикша и треска идут на экспорт сразу, не доходя до берегов Мурманска.



В прошлом году оборот рыбопродукции был 110,2 тыс. тонн, сейчас общий грузооборот снизился до 90,3 тыс. тонн. Грузооборот стивидорной компании только в прошлом месяце вырос на 438%, составив 32 тыс. тонн, а перевалка рыбопродукции - на 32% до 21,4 тыс. тонн.



Справка. В мае обработано 62 рыбопромысловых судна. Порт специализируется на перегрузке плавбаз, рыболовных судов, транспортных рефрижераторов, оказывает услуги перевалки пакетированных, сыпучих и пакетированных грузов, генеральных грузов военного и гражданского назначения. В порту работает 4,5 км причальной линии, парк грузоподъемной техники, холодильники, железнодорожные пути.