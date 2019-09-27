В НАО вакцинировано 117,1 тыс. северных оленей

Представители станции по борьбе с болезнями животных сообщили, что в хозяйствах и родовых общинах НАО вакцинировано 96% оленей или 117,1 тыс. голов.



Работы продолжаются в "Рассвете Севера", а во всех остальных хозяйства вакцинация завершена. В общине "Ямб-То" на северо-востоке округа вакцинировано 11,9 тыс. оленей. Также вакцинированы олени, не включенные в план – олени из частных хозяйств, Центра арктического туризма.



Вакцинация северных оленей началась в середине июня. Животным вводили вакцину от сибирской язвы. Плохая погода отрицательно сказалась на сроках вакцинации, поэтому привитие пришлось сдвинуть. Всего запланировано привить 122 тыс. оленей.



"Восход" и "Ненецкая община "Канин" с западной части округа, "КФХ" и "СРО" с острова Колгуев - места, где вакцинацию не проводили, поскольку эти территории считаются благополучными по сибирской язве.



Сейчас также производится обработка северных оленей в тундре от подкожного овода, и согласно данным хозяйств, уже обработано свыше 30% плана.