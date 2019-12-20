Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

Соответствующий законопроект рассмотрели на сессии Собрания депутатов НАО.



Глава Департамента АПК НАО А. Чабдаров рассказал, что господдержка сельского хозяйства сейчас осуществляется по региональной госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции". Отдельный закон закрепляет только господдержку оленеводства. Закрепление направлений господдержки на уровне округа может гарантировать более стабильные условия развития отрасли.



Проект закона базируется на федеральном законе. Проектом определены цели, субъекты господдержки, а также полномочия органов госвласти региона, ключевые меры и направления господдержки сельского хозяйства. Речь идет об оленеводстве, животноводстве, товарном рыбоводстве, растениеводстве, переработке дикоросов и сельхозпродукции, сельскохозяйственном страховании, поддержке сельхозкооперации, малых форм хозяйствования, реконструкции, ремонте, строительстве объектов сельхозназначения, поддержке кредитования сельского хозяйства, поддержке научного обеспечения мероприятий развития сельского хозяйства.