"Кажым" после длительного перерыва намерен вырастить 5 тонн форели

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 25.03.2020

В текущем году хозяйство Кажым вырастит в своих садках 5 тонн форели. Молодь будет закуплена в форелевом хозяйстве Сосногорска и будет выращиваться до достижения веса 1 кг.

Для развития аквакультуры в Коми планируется ввести совершенно новые водоемы: озера Вадыб Вад и Кеджты. Уже в этом году Институт биологии региона представит рыбоводно-биологическое обоснование еще по одному озеру - Нючпас в Койгородском районе. Сейчас рассматривается вопрос его пригодности для использования под развитие аквакультуры. На это Минсельхоз Коми получит из федеральной казны 350 тыс. руб., о чем сообщил министр сельского хозяйства региона А. Князев.

В 2017 г. в Коми произвели 101,4 тонн товарной рыбы, но уже в 2018 г. показатель оказался значительно меньше. Это было связано с реконструкцией гидротехсооружений. Вынужденные ремонтные работы, снижение уровня воды в Нювчиме привели к временному прекращению выращивания рыбы. Также сказался печальный опыт Кажима, когда ремонт плотины и скачки уровня воды привели к гибели всей рыбы и колоссальным убыткам.





Рекомендуем по теме:

Рыбодобывающая компания "Вирма" начала добычу креветок в Карелии

Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз

В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

Карелия произвела продукции в сфере рыболовства 24,8 тыс тонн

В Вологодском регионе появится уникальное производство лососевых

В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета