"Кажым" после длительного перерыва намерен вырастить 5 тонн форели

В текущем году хозяйство Кажым вырастит в своих садках 5 тонн форели. Молодь будет закуплена в форелевом хозяйстве Сосногорска и будет выращиваться до достижения веса 1 кг.



Для развития аквакультуры в Коми планируется ввести совершенно новые водоемы: озера Вадыб Вад и Кеджты. Уже в этом году Институт биологии региона представит рыбоводно-биологическое обоснование еще по одному озеру - Нючпас в Койгородском районе. Сейчас рассматривается вопрос его пригодности для использования под развитие аквакультуры. На это Минсельхоз Коми получит из федеральной казны 350 тыс. руб., о чем сообщил министр сельского хозяйства региона А. Князев.



В 2017 г. в Коми произвели 101,4 тонн товарной рыбы, но уже в 2018 г. показатель оказался значительно меньше. Это было связано с реконструкцией гидротехсооружений. Вынужденные ремонтные работы, снижение уровня воды в Нювчиме привели к временному прекращению выращивания рыбы. Также сказался печальный опыт Кажима, когда ремонт плотины и скачки уровня воды привели к гибели всей рыбы и колоссальным убыткам.