«Малые Корелы» объявили о старте конкурса «Игры, в которые играли во все времена»

Республика Карелия >> Культура >> 24.04.2024

Конкурс посвящен Году семьи и проводится по проекту клуба «Семья вместе — душа на месте». Участие могут принять все, с 6 лет. Номинаций будет всего 2: «Игра — дело серьезное» (игры настольные, посвященные этикету, достопримечательностям и архитектуре Архангельска, а также старинным предметам); «Забавы нашего двора» (игры подвижные, семейные, посиделочные, в которые могли играли предки из городов и сел).

Итоги подведут по возрастным группам: младшая (6-10 лет), средняя (11-14 лет), старшая (15-18 лет), студенты, взрослые.
Завотделом «Псковский проспект» музея «Малые Корелы» Е. Колпакова рассказала, что самые интересные игры презентуют гостям праздника в Усадьбе Куницыной в июне.

Заявку можно подать до 15 июня в музее «Усадьба Куницыной». Адресу: Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 17. О времени и дате церемонии награждения победителей сообщат ближе к концу июня. О призах пока тоже ничего не известно.

Цель конкурса - не дать современникам забыть о традиционных играх наших предков, способствовать поддержанию семейных традиции, распространять и учить новым или уже забытым играм, в которые можно играть всей семьей.





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