Самые дорогие футболисты Российской Премьер-Лиги
Российская Премьер-Лига продолжает и самостоятельно выращивать новых квалифицированных футболистов, и приглашать совершенно новых звезд, готовых тренироваться и играть на самом высоком уровне. Помимо этого, продолжают совершенствовать свою игру тренеры – новые формации, тактики и стратегии, подстройка под соперников и тщательная работа над футболистами. Не стоит забывать и о болельщиках, которые стали словно с большей заботой относиться к родному чемпионату и продолжают поддерживать его развитие. Всё это постепенно приводит к тому, что российский футбол вновь становится лучше и интереснее.
Хороших футболистов в чемпионате России действительно прибавилось, что сделало слежение за турниром ещё более привлекательным. Даже ставки на матчи чемпионата стало делать приятнее, тем более что промокоды 2020 помогут сделать это ещё более выгодно. Итак, настало разобраться с тем, какие же футболисты являются самыми дорогими и добавляют в Чемпионат России особенно много острых ощущений.
Футболисты до 20 миллионов евро
С десятого по пятое место в рейтинге расположились футболисты, чья трансферная стоимость не достигла отметки в 20 миллионов евро:
- Фёдор Чалов – 16 миллионов евро – звезда московского ЦСКА, интерес к которой проявляют клубы английской премьер-лиги. Быстрый и умный нападающий, способный прогрессировать;
- Виктор Классон – 17 миллионов евро – шведский полузащитник, карьера которого достигла предела. И прогресса от футболиста ждать не стоит, но и в еврокубках он ещё сыграет, защищая цвета клуба «Краснодар»;
- Жоао Марио – 18 миллионов евро – чемпион Европы, обладатель всех португальских кубков, который в 27 лет лишь повышает продуктивность на поле;
- Сердар Азмун – 18 миллионов евро – очень энергичный футболист, который и держит в страхе оборону соперников, и стал настоящим любимцем болельщиков. Уверенно защищает цвета петербургского Зенита и в свои 25 лет готов прогрессировать – стоимость далека от предела;
- Алексей Миранчу – 18 миллионов евро – один из самых умных футболистов премьер-лиги, настоящий мозговой центр «Локомотива», к которому присматриваются ведущие клубы мира. В частности, может состояться поездка в Ювентус – это будет отличным решением, тем более что 24 года – очень подходящий для этого возраст.
Лучшие из лучших
Пятью самыми дорогими футболистами российской премьер-лиги оказались спортсмены, трансферная стоимость которых выше 20 миллионов евро:
- Вильмар Барриос – 20 миллионов евро – трудолюбивый профессионал, который уверенно оправдывает каждый пункт своего контракта. Футболист ещё имеет простор для роста и вполне справится с этим, ведь в каждом матче выкладывается изо всех сил;
- Гжегож Крыховяк – 20 миллионов евро – возрастной польский футболист, который постепенно приближается к завершению карьеры, но всё ещё очень хорошо. Главная сила полузащитника – огромный игровой опыт, ведь он играл во Франции, Испании и Англии;
- Никола Влашич – 22 миллиона евро – молодой хорватский футболист с огромным простором для роста. Всего в 22 года он стал одной из серьезнейших угроз для защиты соперников, с каждым матчем играет всё более уверенно и умеет взламывать даже самую глухую оборону;
- Марио Фернандес – 30 миллионов евро – настоящая стена в обороне, который готов остановить даже нападающих высочайшего мирового уровня. Своё мастерство доказал на недавнем чемпионате мира, где сдерживал агрессивных фланговых нападающих высочайшего уровня;
- Малком – 40 миллионов евро – описание футболиста можно было остановить уже на том, что это бывший игрок Барселоны. Да, Малком стал идеальной смесью бразильской и европейской футбольных школ – мягкое и техничное обращение с мячом сочетается с высокой скоростью и умением выжигать весь фланг. Отдельно стоит отметить возраст футболиста, у которого, по сути, впереди вся карьера.
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