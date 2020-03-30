Самые дорогие футболисты Российской Премьер-Лиги

Российская Премьер-Лига продолжает и самостоятельно выращивать новых квалифицированных футболистов, и приглашать совершенно новых звезд, готовых тренироваться и играть на самом высоком уровне. Помимо этого, продолжают совершенствовать свою игру тренеры – новые формации, тактики и стратегии, подстройка под соперников и тщательная работа над футболистами. Не стоит забывать и о болельщиках, которые стали словно с большей заботой относиться к родному чемпионату и продолжают поддерживать его развитие. Всё это постепенно приводит к тому, что российский футбол вновь становится лучше и интереснее.

Хороших футболистов в чемпионате России действительно прибавилось, что сделало слежение за турниром ещё более привлекательным. Даже ставки на матчи чемпионата стало делать приятнее, тем более что промокоды 2020 помогут сделать это ещё более выгодно. Итак, настало разобраться с тем, какие же футболисты являются самыми дорогими и добавляют в Чемпионат России особенно много острых ощущений.

Футболисты до 20 миллионов евро

С десятого по пятое место в рейтинге расположились футболисты, чья трансферная стоимость не достигла отметки в 20 миллионов евро:

Фёдор Чалов – 16 миллионов евро – звезда московского ЦСКА, интерес к которой проявляют клубы английской премьер-лиги. Быстрый и умный нападающий, способный прогрессировать;

Виктор Классон – 17 миллионов евро – шведский полузащитник, карьера которого достигла предела. И прогресса от футболиста ждать не стоит, но и в еврокубках он ещё сыграет, защищая цвета клуба «Краснодар»;

Жоао Марио – 18 миллионов евро – чемпион Европы, обладатель всех португальских кубков, который в 27 лет лишь повышает продуктивность на поле;

Сердар Азмун – 18 миллионов евро – очень энергичный футболист, который и держит в страхе оборону соперников, и стал настоящим любимцем болельщиков. Уверенно защищает цвета петербургского Зенита и в свои 25 лет готов прогрессировать – стоимость далека от предела;

Алексей Миранчу – 18 миллионов евро – один из самых умных футболистов премьер-лиги, настоящий мозговой центр «Локомотива», к которому присматриваются ведущие клубы мира. В частности, может состояться поездка в Ювентус – это будет отличным решением, тем более что 24 года – очень подходящий для этого возраст.

Лучшие из лучших

Пятью самыми дорогими футболистами российской премьер-лиги оказались спортсмены, трансферная стоимость которых выше 20 миллионов евро: