В Тельвиске строят телятник, способный обеспечить молоком весь Нарьян-Мар

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 04.05.2017

А. Чудочин, директор Ненецкой агропромышленной компании, рассказал, что в НАО появится новый сельхозобъект, в котором будет 100 коров дойного стада и 400 голов телят. Сейчас на фермах Ненецкого округа содержится всего 386 молочных коров.

По проектной документации новый телятник будет построен с помощью кредитных средств. Объект разделят на два корпуса, в одном из которых будут содержать молодняк, в другом – нетелей и молочных коров.

Дополнительные головы в дойном стаде позволят производить в день до 8 тонн молока, и этого хватит, чтобы полностью обеспечить молочной продукцией Нарьян-Мар.

Новый телятник предприятию необходим, потому что старый был построен еще в 70-ых годах прошлого века и сильно обветшал. Если с ним что-то случится, негде будет содержать телят и коров. На строительство нового помещения помимо кредитных денег у предприятия есть возможность потратить и собственные.

Стоимость телятника обойдется в 111 млн руб., но после конкурса она может упасть до 95 млн. На депозитных счетах производственной компании 29 млн руб.

Ненецкая агропромышленная компания несколько лет показывает высокие показатели. Среднегодовой удой за 3 года увеличился до 5340 тонн на корову (ранее был 4600 тонн). В 2016 г. предприятие получило прибыль - 48 млн руб., впервые за свою историю.

С 2014 г. в НАО изменили подход к поддержке молочных животноводов. Теперь хозяйства получают субсидию на 1 кг молока. В текущем году в бюджете округа предусмотрено 171,3 млн руб. из которых 1 млн руб. будет выделен региону из федерального бюджета в рамках софинансирования. Получатель помощи должен обеспечить определенный объем молока и сохранность поголовья.








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