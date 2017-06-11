13 рыбаков оштрафовали в рамках "Путины" в Карелии

В Карелии в рамках поведения операции "Путина" были оштрафованы 13 человек, а два рыбака находятся под угрозой уголовной ответственности.



Операцию "Путина" проводило управление экономической безопасности МВД. Полицейскими было изъято 150 незаконно установленных сетей для рыбной ловли общей протяженностью 13 км.



В конце прошлого месяца полиция организовала рейды по большим рекам и озерам в Суоярвском районе. Было изъято 11 сетей, за незаконную добычу биоресурсов оштрафовали 4 браконьера. Проверки Росгвардии и полиции также прошли в акватории Онежского озера, Кондопожском, Пудожском и Медвежьегорском районах республики.



Также во время проверки были зафиксированы случаи ловли рыб ценных пород. Например, браконьер в Пудожском районе в устье р. Пяльма сетями ловил атлантического лосося. Таким же способом нарушил закон еще один его земляк, но на реке Водла. По этим двум случаям возбуждены уголовные дела. Рыбакам грозит до двух лет колонии.



У полицейских на карандаше действия еще двух жителей Пудожского района, которых поймали за незаконной ловлей рыбы.



Справка. В апреле врио главы республики А. Парфенчиков решил сам съездить в рейд с рыбоохраной, так как его особенно волновал незаконный вылов судака, идущего летом на нерест в западную область Онежского озера. Местные жители сообщают довольно часто о многочисленных случаях вылова судака в июне-июле, но почему-то пресечь преступные действия удается только в минимуме случаев. Глава региона рекомендовал надзорным органам усилить контроль за промыслом в этой зоне и жестко наказывать нарушителей, которые в погоне за прибылью влияют на состояние биоресурсов в местных водоемах. Также усилят меры по наблюдению за самими надзорными органами на предмет получения взяток.