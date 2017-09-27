И. Орлов посетил с визитом предприятие, на котором работают люди с ограниченными возможностями

Дать возможность инвалидам работать является первостепенной задачей в социальной сфере Архангельской области. Решить проблему непросто, но для этого делается многое, как властями региона, так и общественными организациями. Производство, которое работает с сотрудниками-инвалидами, получило помощь лично от И. Орлова.



Встреча руководства предприятия и потенциальных клиентов прошла при участии главы региона прямо в цехе. Вместо скатерти на столах была постелена бумага, потому что именно из нее создается здешняя продукция - упаковка под пиццу, коробки, папки и конверты. 50% работников предприятия – инвалиды. Здесь их работает 20 человек. Это инвалиды по зрению.



А. Генаев, начальник цеха учебно-производственного предприятия, рассказал, что 2-3 года назад предприятие выпускало коробки без печати, но сейчас рынок развивается, и все хотят купить продукцию с печатью, поэтому пришлось перестраивать производство.

Работой инвалидов здесь довольны, но желающих работать гораздо больше, чем рабочих мест, а новых людей можно взять только при больших объемах производства. Нужны были более крупные заказы, и поэтому за помощью обратились к руководству региона.



Губернатор эту просьбу озвучил, и пропустил все госучреждения и предприятия региона формировать покупку канцтоваров и упаковки, ориентируясь на местный ассортимент. Теперь потенциальные покупатели и заказчики пришли уточнить детали, задавали вопросы руководству предприятия. Если предприятие способно выполнить заказ, сделать это на высоком уровне и предложить товар, соответствующий высоким верованиям заказчика, то с ним готовы заключить договора, а значит, есть вероятность трудоустройства инвалидов.