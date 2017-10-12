Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

Внутридневная торговля представляет собой одну из самых популярных видов сделок, которые пользуются популярностью как среди новичков, так и среди тех кто уже не первый год занимается торговлей на Форекс. Грамотное использование внутридневного графика предоставляет отличную возможность зарабатывать деньги за короткие сроки на Форексе. Несмотря на то, что такую позицию принято считать рискованным, стоит только грамотно разобраться в подборе стратегии и тактике проведения торгов, большая часть сделок завершается принесением прибыли.



Больше всего внутридневная торговля способствует проведению торгов для новичков, которые сохраняют свой депозит, именно поэтому несут небольшой убыток в случае неверного прогноза. Большая часть трейдеров и в дальнейшем продолжают пользоваться именно внутридневной торговлей, и все потому что обладать полной информацией о валюте завтрашнего дня невозможно и страх неожиданных событий, которые помогут произойти на рынке продолжает ими руководствовать.



Типы внутридневной торговли

Короткий интервал времени. Такой тип принято считать самым рискованным и применять его без особых навыков и умений не рекомендуется. Чаще всего применяется теми, кто не обладает большим депозитом и хочет, чтобы торговля проходила в спокойно атмосфере



Интервал по часу. Является менее рискованным чем минутный и пятиминутный, но также не рекомендуется применять начинающим, так как требует особых навыков и знаний



Таймфрей. Тип внутридневной торговли, который рекомендуется применять новичкам, так как позволяет получить большую прибыль, а по времени такая сделка может быть от одного часа, до суток



Причины применения внутридневной торговли

Прибыль можно увидеть в самом начале.



Не нужно будет долгий период времени тратить на ожидания, чтобы узнать результат проведения торговли.



Трейдер может ежедневно наблюдать за своей прибылью или получением убытка.



Является наилучшим вариантом для начинающих.



Этот метод принято считать самым прибыльным.



Заключение