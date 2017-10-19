Как начать роботу с торговой платформой MetaTrader4
Metatrader4 – это одна из самых лучших торговых площадок для анализа, и прогнозирования рынка, для получения информации и проведения выгодных торговых сделок. Для полноценной работы в этом терминале нужно четко знать все приемы, секреты и потенциал системы Metatrader4.
Правила работы с MetaTrader4
После загрузки программы на устройство, регистрации и открытия счета необходимо открыть окно терминала. Это делается следующим способом: в меню выбирается пункт «Вид», затем строка «Терминал». Или на верхней панели инструментов найти соответствующий значок. После открытия окна терминала необходимо найти Пункт «Торговля», где будет указываться состояние счета во время проходящих торгов, а после создания новой позиции показатель будет меняться.
Открывание и закрывание позиции производят из пункта «Ордер». Для того, чтобы его найти необходимо на графике открыть значок «Торговля», где находится раздел «Новый ордер», так же есть быстрая клавиша F9. Здесь пользователь найдет нужные настройки для осуществления работы. С левой стороны будет отображен график цены для модификации валютной пары. В меню «Символ» подбирается необходимая валютная пара.
После определяется количество лотов. 0,1 единица приравнивается 10000 базовых валют – это и будет размер сделки.
Затем нужно выставить защитный ордер «Стоп лосс» и «Тейк профит». Для этого есть специальное окно, в которое и добавляется предписание. Оно указывается дилеру в терминале.
Потом создается тип ордера – срочный, с мгновенным открытием позиции или отложенный.
Для первого типа расположены две иконки по купле и продаже, цены указываются над ними. Их значение всегда реально и дает возможность трейдеру иметь точную информацию о стоимости.
После подтверждения покупки открывается позиция сделки, ее номер можно найти в меню «Ордер». Когда длительность операции превышает одни сутки, то в пункте «Своп» будет указываться объем начислений или списаний (своп-пункты).
Пункт «Прибыль» постоянно показывает изменения баланса, потому что программа все время подсчитывает доход или убыток в соответствии с рынком.
Когда пользователь в настройках metatrader 4 формирует отложенный ордер, то внизу окна необходимо подобрать какой-то из четырех видов, затем устанавливается уровень цены и его длительность. Если по истечении времени трейдер его не активирует, то происходит автоматическое удаление. Так же необходимо установить уровень стоп-лосса и тейк-профита, а затем и сам ордер. После этого в меню «Торговля» открывается новая строка, расчет доходной операции в разделе «Прибыль» начинает проводиться только после активации.
Закрытие и изменение ордера
Для проведения данной операции необходимо воспользоваться правой кнопкой мыши в пункте «Закрыть ордер». После появления и нажатия желтой кнопки позиция закрывается по тем ценам, которые на данный момент зафиксированы на рынке.
Аналогично проводится модификация отложенных ордеров, после чего проводится корректировка параметров и нажатие кнопки «Изменить».
В истории счета мгновенно будет отображаться вся информация о сделке.
Metatrader4 – популярная торговая площадка. Это обуславливается ее широкими функциональными возможностями, удобными настройками, большой мощность и высоким уровнем защиты трейдеров от мошенничества. Тысячи пользователей работают в этой системе ежедневно. За 12 лет ее работы множество трейдеров заработало не малые состояния благодаря своему терпению, старанию и удобству Metatrader4.
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