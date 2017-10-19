Как начать роботу с торговой платформой MetaTrader4

Metatrader4 – это одна из самых лучших торговых площадок для анализа, и прогнозирования рынка, для получения информации и проведения выгодных торговых сделок. Для полноценной работы в этом терминале нужно четко знать все приемы, секреты и потенциал системы Metatrader4.



Правила работы с MetaTrader4

Закрытие и изменение ордера