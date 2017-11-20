Межрегиональный форум-слет социальных предпринимателей прошел в Ухте

Республика Коми >> Бизнес >> 20.11.2017

Форум "Вместе для нашего будущего" собрал желающих узнать подробнее о Минэкономики Коми и формах поддержки малого бизнеса. Эта тема актуальна ввиду направленности работы правительства страны в строну социального обеспечения населения.

Мероприятие объединило социальных предпринимателей, ремесленников, промысловиков Кировской, Волгоградской, Омской областей и республики Коми, активистов НКО, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, инновационных центров соцсферы Коми и Ямало-Ненецкого округа, федеральных институтов развития МСБ, экспертов Фонда региональных сопрограмм "Наше будущее".

От Минэкономики Коми в слете приняла участие замминистра Н. Усова, которая рассказала слушателям о видах господдержки, предоставляемых в Коми в формате грантов и субсидий, информационной, правовой и других видах помощи. Также она ответила на вопросы, волнующие участников форума по этому направлению, приняла участие в мастер-классе по социально-предпринимательским практикам и эффективным решениям, изучению новых тенденций в решении социальных проблем.

Делегаты обменялись опытом, наработанным в социальном предпринимательстве, обсудили формы популяризации продуктов социальных предпринимателей, налаживание кооперативных связей, партнерских отношений. Также на повестке были вопросы привлечения федеральных институтов реализации программ поддержки соцпредпринимательства в Коми, перспектив вовлечения организаций негосударственного сектора в решение соцзадач.

Организаторами форума стали: правительство Коми, Фонд соцпрограмм "Наше будущее", администрация Ухты, Центр инноваций соцсферы ГОУВО "Коми республиканская академия государственной службы и управления", Ухтинский государственный техуниверситет и концерн "ЛУКОЙЛ-Коми".






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