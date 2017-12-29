Аэропорт Архангельска стал собственностью региона

Об этом подписал указ президент РФ В. Путин. Находящийся в собственности федерации аэропорт "Архангельск", а также "Второй Архангельский объединенный авиаотряд", со вчерашнего дня принадлежат Архангельской области.



Недавно федеральный центр в план приватизации включил архангельский аэропорт. По факту, на территорию области могла зайти абсолютно любая компания, в связи с чем возник вопрос передачи аэропорта в собственность области.

По словам гендиректора АО "Аэропорт "Архангельск" В. Петросяна, президент принял важное и правильное стратегическое решение для развития гражданской авиации. В указе прописано, что сделано это с целью повышения эффективности авиатранспортного сообщения Архангельской области. Регион заинтересован в том, чтобы его авиация возродилась, жители имели возможность получать безопасный и качественный сервис в аэропортах Поморья. Искусственная взлётно-посадочная полоса и перрон остались в собственности федерации.



Как будет меняться аэропорт с приобретением нового статуса, пока точно не известно. Руководство обещает светлое будущее, но не подкрепляет его конкретными планами и датами. В настоящее время известно лишь то, что разработаны инвестиционные проекты, касающиеся области. Они должны помочь найти спонсоров и инвесторов для преобразований в аэропорту.

Сейчас изменения коснулись многих аэропортов Архангельской области, в частности, создается единая сеть, в которую вошли аэропорт "Архангельск", возобновивший работу "Котлас", сохранен аэропортовый комплекс в с. Лешуконское и реализуется проект развития объектов аэропортовой инфраструктуры на Соловках.



Справка. В текущем году из бюджета Архангельской области на внутрирегиональные авиаперевозки выделен 81 млн руб. в виде субсидий. Сейчас задача на будущий год сохранить материальную поддержку на том же уровне и привлечь федеральное финансирование для организации полетов в Петрозаводск и Череповец.