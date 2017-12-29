Аэропорт Архангельска стал собственностью региона

Архангельская область >> Бизнес >> 29.12.2017

Об этом подписал указ президент РФ В. Путин. Находящийся в собственности федерации аэропорт "Архангельск", а также "Второй Архангельский объединенный авиаотряд", со вчерашнего дня принадлежат Архангельской области.

Недавно федеральный центр в план приватизации включил архангельский аэропорт. По факту, на территорию области могла зайти абсолютно любая компания, в связи с чем возник вопрос передачи аэропорта в собственность области.
По словам гендиректора АО "Аэропорт "Архангельск" В. Петросяна, президент принял важное и правильное стратегическое решение для развития гражданской авиации. В указе прописано, что сделано это с целью повышения эффективности авиатранспортного сообщения Архангельской области. Регион заинтересован в том, чтобы его авиация возродилась, жители имели возможность получать безопасный и качественный сервис в аэропортах Поморья. Искусственная взлётно-посадочная полоса и перрон остались в собственности федерации.

Как будет меняться аэропорт с приобретением нового статуса, пока точно не известно. Руководство обещает светлое будущее, но не подкрепляет его конкретными планами и датами. В настоящее время известно лишь то, что разработаны инвестиционные проекты, касающиеся области. Они должны помочь найти спонсоров и инвесторов для преобразований в аэропорту.
Сейчас изменения коснулись многих аэропортов Архангельской области, в частности, создается единая сеть, в которую вошли аэропорт "Архангельск", возобновивший работу "Котлас", сохранен аэропортовый комплекс в с. Лешуконское и реализуется проект развития объектов аэропортовой инфраструктуры на Соловках.

Справка. В текущем году из бюджета Архангельской области на внутрирегиональные авиаперевозки выделен 81 млн руб. в виде субсидий. Сейчас задача на будущий год сохранить материальную поддержку на том же уровне и привлечь федеральное финансирование для организации полетов в Петрозаводск и Череповец.





Рекомендуем по теме:

Архангельск налаживает связи с Исландией

Мурманск окажет поддержку родственникам пропавшего Ми-8

Росгосцирк передаст свою землю в собственность Архангельской области

Poly Group вложит 5,5 мдрд долларов в строительство магистрали "Белкомур"

В Онеге Архангельской области может появиться ТОР

Аэропорт Мурманска привлекает новые авиакомпании


"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

3 гидрографических судна отчалили из "Красной кузницы"

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку

Торговля на Форекс: использование двух скользящих
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета