Международный рынок Форекс – привлекательная финансовая среда, объединяющая валютную, фондовую биржу, торговлю фьючерсами, драгоценными металлами, сырьевыми ресурсами, контрактами на разницу. Только на валютном рынке торгуется более семидесяти пар, на купле-продаже которых трейдеры зарабатывают хорошие деньги. Лучшие валютные пары для торговли представлены в категории базовых денежных единиц, поскольку они являются наименее волатильными и наиболее предсказуемыми. Пересечение доллара США с другой котируемой валютой экономически развитых стран образуют базовые валютные пары, по которым ежедневно осуществляется огромное количество сделок с внушительным денежным оборотом.



Распределение пар по категориям

Базовые – лучшие валютные пары для торговли на Форекс. В основных Majors парах пересекается доллар USD и другая значимая валюта



Кроссовые – валютные пары Crosses не включают доллар США, менее активно торгуются. К кросс-курсу относятся австралийские, канадские, новозеландские доллары, швейцарские франки, японские йены, евро, британские фунты. Валютные пары Crosses анализировать намного сложнее, в поведении тренда не исключены неожиданности.



Экзотические – малоликвидные валютные пары Exotics, образуются пересечением доллара США с низкокотируемыми валютами других стран или между собой. Это не лучшие валютные пары для торговли на Форекс бирже, характеризуются высоким спредом. Трейдеры, настроенные на прирост депозита, игнорируют экзотику.



Какую пару выбрать

EUR/USD – стабильная, хорошо прогнозируемая пара, торгуется наибольшим объемом в дневном диапазоне, имеет низкий спред, показывает активное движение на Лондонской сессии.



GBP/USD – высокий дневной диапазон ценового движения, цена часто пробивает линии поддержки и сопротивления, ценовые колебания могут двигаться против тренда.



USD/JPY – пара сильно зависит от мировых экономических новостей, хорошо торгуется в коротком временном диапазоне, показывает сильный тренд без крупных откатов.



EUR/JPY – универсальная валютная пара, подходит трейдерам с любым характером торговли, показывает большое движение, в направлении тренда возможен бычий и медвежий паттерн.



AUD/USD – демонстрирует медленное движение, австралийский доллар сильно привязан к экспорту страны.

