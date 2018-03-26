Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды

Большинство предпринимателей республики положительно оценили работу властей и признали, что видят тенденцию к снижению админбарьеров.



В Сыктывкаре состоялось заседание экономического совета Коми, на котором рассмотрен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке работ, услуг, товаров в Коми по итогам прошлого года.



В регионе наблюдается усиление мер по реализации мероприятий внедрения стандарта развития конкуренции. По мнению 67,7% представителей бизнеса, конкурентная среда в Коми благоприятная и характеризуется достаточным уровнем конкуренции. 57,9% опрошенных отметили, что на главном рынке бизнеса действовали свыше 4 конкурентов.



За последние два года положительные тенденции наблюдаются в области административных барьеров. Бизнесменам стало легче собирать справки, получать ответы на запросы, что ускоряет процесс запуска нового бизнеса, соблюдения отчетности.



Результаты опроса характеризуют ситуацию в конкурентной среде региона на приоритетных и значимых рынках как удовлетворительную. Большинство опрошенных, как и в 2016 г, удовлетворены качеством услуг и товаров, а также числом действующих на рынке организаций. Только конкурентная борьба дает возможность повышать качество продукции и предоставляемых услуг, так как конкуренты вынуждены идти на это, чтобы оставаться на плаву и получать доход. Монополизма в какой-либо области в Коми стараются избежать, поэтому не ставят палки в колеса тем, кто собирается работать в сфере интересов крупных компаний.



Напомним, что стандарт развития конкуренции утвержден в 2015 г распоряжением правительства России. С того же времени ведется учет в Коми, с акцентом на особо значимые и приоритетные рынки республиканского значения.