Бизнесмены одобрили работу правительства Коми в развитии конкурентной среды
Большинство предпринимателей республики положительно оценили работу властей и признали, что видят тенденцию к снижению админбарьеров.
В Сыктывкаре состоялось заседание экономического совета Коми, на котором рассмотрен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке работ, услуг, товаров в Коми по итогам прошлого года.
В регионе наблюдается усиление мер по реализации мероприятий внедрения стандарта развития конкуренции. По мнению 67,7% представителей бизнеса, конкурентная среда в Коми благоприятная и характеризуется достаточным уровнем конкуренции. 57,9% опрошенных отметили, что на главном рынке бизнеса действовали свыше 4 конкурентов.
За последние два года положительные тенденции наблюдаются в области административных барьеров. Бизнесменам стало легче собирать справки, получать ответы на запросы, что ускоряет процесс запуска нового бизнеса, соблюдения отчетности.
Результаты опроса характеризуют ситуацию в конкурентной среде региона на приоритетных и значимых рынках как удовлетворительную. Большинство опрошенных, как и в 2016 г, удовлетворены качеством услуг и товаров, а также числом действующих на рынке организаций. Только конкурентная борьба дает возможность повышать качество продукции и предоставляемых услуг, так как конкуренты вынуждены идти на это, чтобы оставаться на плаву и получать доход. Монополизма в какой-либо области в Коми стараются избежать, поэтому не ставят палки в колеса тем, кто собирается работать в сфере интересов крупных компаний.
Напомним, что стандарт развития конкуренции утвержден в 2015 г распоряжением правительства России. С того же времени ведется учет в Коми, с акцентом на особо значимые и приоритетные рынки республиканского значения.
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