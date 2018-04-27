Ненецкие общины хотят получать бюджетные гранты

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 27.04.2018

Пресс-служба администрации НАО сообщает, что в 2018 г конкурс уже объявлен, а с 7 по 27 мая будет идти прием заявок.

Гранты выделяются на обеспечение семейно-родовых общин на основе конкурсного отбора в рамках госпрограммы по сохранению и развитию в Ненецком округе коренных малочисленных народов Севера. Бюджетную поддержку могут получить те, кто докажет значимость и актуальность запланированных мероприятий, экономическую и социальную эффективность. На гранатовую поддержку в этом году выделят 3 млн руб., и два из них распределят в мае, остальные - в четвертом квартале. Максимальный грант -?300 тыс. руб. Победителя определят по большему числу набранных балов.

В прошлом году гранты получили 11 общин на 1,9 млн руб. На эти деньги представители коренных народов Севера покупали ездовых оленей, материалы для покрытия чумов и ремонта упряжек, оборудование для первичной обработки мяса и рыбы, орудия для ловли рыбы, организовывались мастер-классы по традиционной ненецкой кухне и народным художественным промыслам. Материальная помощь помогает сохранить традиционные для региона виды искусства, сохранить ненецкие рецепты и мн. др.

В Ненецком округе 19 семейных общин коренных народов Севера. Помощь им оказывается в традиционных видах деятельности - оленеводстве, рыболовстве, сборе и заготовке дикоросов, охоте, строительстве традиционных жилищ, народных художественных промыслах.

По результатам конкурса, который будет проведен в мае, поддержку получат не меньше 6 семейных общин. Сумма гранта определится исходя из указанной в заявке. Если община поучит грант в мае, она может претендовать и на следующее распределение в конце года.

Напомним, что гранты выдаются по региональной программе.





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