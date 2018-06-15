Снизить нагрузку на бизнес предлагают в регионах Арктической зоны России

Архангельская область >> Бизнес >> 15.06.2018

Размер компенсации за оплату проезда к месту проведения отпуска для жителей Крайнего Севера не может превышать сумму налога на доходы физических лиц. Зампредседателя Госдумы О. Епифанова во время двадцатой конференции МСП Архангельской области рассказала, что это одна из возможных мер снижения нагрузки на бизнес в Арктической зоне РФ.

Люди, работающие на предприятиях в районах Крайнего Севера или приравненных к ним, могут один раз в 2 года получить от работодателя полную стоимость проезда/провоза багажа к месту отпуска и обратно. Работодателю это бывает не по силам.

Оптимальное предложение - считать сумму компенсации не более суммы выплаченного НДФЛ, т. е. сколько сотрудник заработал, на столько и может рассчитывать.

Затраты должны закладываться до начала финансового года. Сейчас по закону, сотрудник может сказать, что собирается в отпуск за 2 недели до его начала, сообщив, что летит с семьей во Владивосток. Бюджет страны принимается раз в 3 года, периодически корректируется, поэтому в любом учреждений найти деньги на такую поездку и не для одного сотрудника, невозможно. Этот вопрос должен решаться планово, т. е. эти затраты предприятий нужно учитывать в бюджете заранее.

На рассмотрении есть другие варианты. Например, усредненный, как когда-то было в СССР. Тогда человеку выделялись места в плацкартном вагоне поезда, и если он хотел передвигаться к месту проведения отпуска на другом виде транспорта, более комфортном, ему приходилось доплачивать остаток суммы за свой счет.

Конституционный Суд дает возможность считать северные надбавки не зарплатой, а с нее не должны платиться внебюджетные выплаты и НДФЛ. Это снижает нагрузку на бизнес-сообщество и на бюджетные организации.





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