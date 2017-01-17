В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"

В международных грантах заинтересованы многие проекты в НАО. Это организации и учреждения разных форм собственности, которые теперь получат возможность проконсультироваться по вопросам своих проектных идей.



Информационный семинар программы приграничного сотрудничества между РФ и ЕС пройдет 26 января в Нарьян-Маре. "Коларктик 2014-2020" организован с целью привлечения потенциальных партнеров, а также участников конкурса грантов. У них появится возможность заполнить пробелы в знаниях, которые помогут представить свой проект в лучшем ракурсе и стать главным претендентом на получении гранда.



Программой "Коларктик" финансируются международные проекты, полезные для решения задач развития севера Скандинавии, европейской части Арктики на территории России. Ненецкий АО - ключевая территория программы, как Архангельская и Мурманская области.



Новый этап программы будет учитывать приоритетные направления развития бизнеса, в том числе МСБ, вопросы климата, экологии, повышения транспортной доступности областей. Каждый проект включает сферы образования, исследований, инноваций.



Заявки на участие в международном семинаре принимаются до 24 января включительно. Также можно подать заявку на консультацию по конкретному вопросу или проекту.



В предыдущий период программы Ненецкий автономный округ стал участником реализации проекта по ветроэнергетике, турпривлектальности, повышению качества выделки шкур оленей. Следующий этап "Коларктик" рассчитан до 2020 г.



Напомним, что на финансирование могут рассчитывать проекты, реализуемые совместно Норвегией, Россией, Швецией и Финляндией. Все они должны быть направлены на поддержание эффективной экономической среды и привлекательности северного региона.