200 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости

Республика Карелия >> Бизнес >> 18.09.2018

В этом году из бюджета республики выделили 31 млн руб. финансовой помощи на организацию бизнеса тем, кто ищет возможности реализовать себя. По нескольким направлениям  суммы были увеличены до 100 тыс. руб., а безработные, имеющие инвалидность, при желании открыть собственное дело, могут рассчитывать на 100 тыс. руб. и на 150 тыс., если организуют свой бизнес в нуждающейся в помощи сфере пассажирских перевозок республики.

В Минсельхозе РК состоялся этап конкурсного отбора для начинающих фермеров. Среди 8 победителей оказались бывшие безработные, которые стали предпринимателями с помощью службы занятости. На продвижение своей деятельности они получили гранты от министерства на 1,5 млн руб. каждый.

Напомним, что человек, стоящий на учете в центре занятости, имеет право на получение новой работы по специальности, бесплатное переобучение на новую профессию и открытие своего бизнеса. Для последнего ему нужно составить бизнес-план, защитить его перед комиссией, и в случае успеха, он может получить материальную помощь на организацию бизнеса.





Рекомендуем по теме:

26 молодых безработных Карелии открыли свой бизнес

25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Центр занятости и 20 общественных организаций НАО обсудили вопросы сотрудничества

В Поморье запустили мобильное приложение "Работа всем"

297 тыс. руб. смогут в НАО получить соотечественники-переселенцы на открытие бизнеса

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.


Надежные онлайн казино: ТОР рейтинг 2018

2 сентября в Архангельске отметят День лошади

Казино Вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту: официальный сайт 2018

400 будущих моряков Северодвинска приняли присягу

"Новая генерация" осталась без лицензии

В Вологодской области стартовал сезон охоты

В Мурманске состоялся заплыв через Кольский залив
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета