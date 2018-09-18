200 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости

В этом году из бюджета республики выделили 31 млн руб. финансовой помощи на организацию бизнеса тем, кто ищет возможности реализовать себя. По нескольким направлениям суммы были увеличены до 100 тыс. руб., а безработные, имеющие инвалидность, при желании открыть собственное дело, могут рассчитывать на 100 тыс. руб. и на 150 тыс., если организуют свой бизнес в нуждающейся в помощи сфере пассажирских перевозок республики.



В Минсельхозе РК состоялся этап конкурсного отбора для начинающих фермеров. Среди 8 победителей оказались бывшие безработные, которые стали предпринимателями с помощью службы занятости. На продвижение своей деятельности они получили гранты от министерства на 1,5 млн руб. каждый.



Напомним, что человек, стоящий на учете в центре занятости, имеет право на получение новой работы по специальности, бесплатное переобучение на новую профессию и открытие своего бизнеса. Для последнего ему нужно составить бизнес-план, защитить его перед комиссией, и в случае успеха, он может получить материальную помощь на организацию бизнеса.