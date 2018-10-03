В Архангельске откроется ТРЦ "Соломбала Молл"

Архангельская область >> Бизнес >> 03.10.2018

Новый ТРЦ на ул. Советской, 23 пригласи первых покупателей 1 ноября. По плану "Соломбала Молл" откроется в этот день, хотя возможны переносы даты открытия, как это уже случалось. Сейчас в здании завершается процесс благоустройства. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, поэтому осталось сдать павильоны.

К сожалению, открытие омрачает новость о том, что половина торговых площадей останутся пустыми. Арендаторов на них не нашлось, но владельцы здания считают, что это дело времени. 30% павильонов будут пустовать, но к Новому году ситуация может измениться.

Что касается якорных магазинов, то они уже определились с дислокацией. Ими станут супермаркет "Лента", сетевые точки "Детский мир", "Эльдорадо" и "Л'Этуаль".

Новый торговый центр имеет большую парковку, два подъезда: с ул. Маяковского и ул. Терехина. Позже в "Соломбала Молл" откроют парк развлечений для семейного отдыха. Появление в районе крупного ТРЦ позволит минимизировать транспортные затраты и время жителям Соломбальского, Маймаксанского, Северного округов на покупки и отдых.





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