Авиакомпания "РусЛайн" расширяет географию полетов из Нарьян-Мара

Представители "РусЛайн" встретились с руководителями Департамента транспорта НАО и депутатами парламента.



Представитель "РусЛайн" А. Крутов рассказал о направлениях, субсидировании, тарифах, планах авиаперевозчика в округе. В этом году из столицы Ненецкого округа можно улететь в Киров, Санкт-Петербург, Архангельск, с марта будет налажено сообщение с Челябинском, Уфой и Екатеринбургом.



Особенностью авиакомпании являются низкие тарифы для пассажиров за счет того, что программа перелетов из Нарьян-Мара получает субсидии федеральной казны. Например, из Нарьян-Мара в Петербург, Екатеринбург, Уфу, Челябинск и Киров можно улететь по минимальному тарифу - 5,5 тыс. руб., в Архангельск - за 4 тыс. руб. и взять ручную кладь до 10 кг. Интенсивность рейсов высока, к примеру, в Петербург летят 4 рейса в неделю, а в Архангельск - 3.



Вопрос субсидирования билетов в 2018 г. также обсуждался во время встреч главы округа А. Цыбульского с В. Путиным и Д. Медведевым, а транспортная доступность НАО обсуждалась губернатором округа с главой Минтранса Е. Дитрихом.