В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций

Республика Коми >> Бизнес >> 23.02.2019

"Коми реклама" и Управление ЖКХ составят список вывесок, которых по факту нет. В этот список также внесут незаконно установленные бигборды для последующего демонтажа.

В последнее время поступает много обращений от граждан по фактам незаконного размещения рекламных вывесок, конструкций, установленных без согласия жильцов. Руководитель "Коми рекламы" С. Пономарев во время встречи с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций Сыктывкара рассказал, что это явление массовое. Некоторые рекламные конструкции потеряли вид и портят облик города. За содержание общедомового имущества ответственность лежит на управляющих компаниях или ТСЖ, поэтому именно им стоит провести осмотр фасадов, составить акты по фактам незаконного размещения рекламы. Далее в адрес их собственников будут направлены претензии с требованием убрать конструкции или обратиться с заявлением на разрешение законной эксплуатации конструкции.

Работа по инвентаризации продлена в Сыктывкаре до 1 мая. Копии актов направят УК и ТСЖ в Управление ЖКХ города.





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