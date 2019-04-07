Предприниматели Вологодчины подписали соглашение о сотрудничестве с сервисом Alibaba

Вологодская область >> Бизнес >> 07.04.2019

Теперь вологодские бизнесмены могут поставлять свои продукты (молоко, конфеты) через партнерский сервис из Китая Alibaba.com.

Соглашение подписано на IT-форуме в Вологде. Исполнительный директор Alibaba.com Д. Хаскель рассказал, что за границей пользуются спросом молоко и конфеты российского производства. Местные предприниматели смогут начать экспорт этих продуктов, расширить рынки сбыта. Сервис работает с несколькими сотнями региональных компаний, во многих городах есть программы субсидирования предприятий, выходящих на международный рынок. Для масштабирования бизнеса именно электронная торговая площадка может стать толчком к новой ветке развития.

У вологодских бизнесменов также есть интерес к другим крупным торговым площадкам - eBay и Amazon.

Напомним, что владелец портала Alibaba.com - публичная компания Alibaba Group (Китай), работающая в области интернет-коммерции. Ее штаб-квартира находится в Ханчжоу. Главными направлениями деятельности являются торговля между компаниями B2B, онлайн торговля в розницу.


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