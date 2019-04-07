Предприниматели Вологодчины подписали соглашение о сотрудничестве с сервисом Alibaba
Теперь вологодские бизнесмены могут поставлять свои продукты (молоко, конфеты) через партнерский сервис из Китая Alibaba.com.
Соглашение подписано на IT-форуме в Вологде. Исполнительный директор Alibaba.com Д. Хаскель рассказал, что за границей пользуются спросом молоко и конфеты российского производства. Местные предприниматели смогут начать экспорт этих продуктов, расширить рынки сбыта. Сервис работает с несколькими сотнями региональных компаний, во многих городах есть программы субсидирования предприятий, выходящих на международный рынок. Для масштабирования бизнеса именно электронная торговая площадка может стать толчком к новой ветке развития.
У вологодских бизнесменов также есть интерес к другим крупным торговым площадкам - eBay и Amazon.
Напомним, что владелец портала Alibaba.com - публичная компания Alibaba Group (Китай), работающая в области интернет-коммерции. Ее штаб-квартира находится в Ханчжоу. Главными направлениями деятельности являются торговля между компаниями B2B, онлайн торговля в розницу.
Рекомендуем по теме:
9 марта в Нарьян-Маре пройдут ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах
"Кенозерский букет" представил картины московских художников Щербининых
Выставка "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в Архангельске
80-летие отметила станция переливания крови Архангельска
С Всемирной универсиады в Красноярске А. Терентьев привез первую золотую медаль для НАО
В Мурманске возрождают семейную форму образования
Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"