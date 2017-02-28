Губернатор НАО представляет округ на инвестиционном форуме в Сочи

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 28.02.2017

В Сочи открылся Российский инвестиционный форум, который традиционно является одной из главных площадок для презентации экономического и инвестиционного потенциала страны. От Ненецкого автономного округа на него поехал губернатор НАО И. Кошин.

Зампредседателя правительства РФ Д. Козак, считает, что в этом году ключевая задача форума - обсудить инструменты роста экономического потенциала страны и конкретных субъектов РФ, представить инвестиционные возможности регионов, а главное - представить новые проекты и найти желающих поучаствовать в них финансово.

За два дня на мероприятии обсудят новую региональную политику, возможности развития и повышения эффективности бизнеса. В частности, участники обсудят внедрение в регионах проектного управления, что для НАО особенно важно, потому что многие считают, регион держится за счет устаревших методов управления.

И. Кошин планирует принять участие в заседании под председательством Д. Медведева, подписать соглашение о сотрудничестве с АИСС (Агентством инвестиций в соцсферу). Это сотрудничество будет основано на государственно-частном партнерстве в округе в разных сферах деятельности, в том числе культурной, социальной и образовательной. Насколько удачным для НАО окажется форум, станет известно после его окончания, но обычно каждый регион возвращается домой с несколькими подписанными инвестиционными проектами. Какие проекты представил губернатор округа, пока не афишируется.

Напомним, что инвестфорум проводится с 2002 г и ежегодно собирает порядка 9 тыс. участников из 30 зарубежных стран. В этом году в рамках мероприятия запланировано 30 круглых столов, заседаний и других элементов деловой программы. Это шанс привлечь в экономику каждого конкретного региона поток финансирования для дальнейшего развития.





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