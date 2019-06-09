Доходы от внешних рекламных конструкций в Коми резко подскочили

Республика Коми >> Бизнес >> 09.06.2019

После мер, принятых ГКУ "Коми реклама", доходы от рекламных конструкций пошли вверх.

В Общественной палате Коми прошла конференция, посвященная работе "Коми рекламф". Заведующий финотделом компании И. Смирнов отметил, что в республике замечен рост доходов от использования рекламных конструкций. В 2017 г. реклама принесла республиканской казне 7,5 млн руб., местным бюджетам - 6,7 млн руб. В прошлом году показатели значительно возросли, и в консолидированный бюджет Коми поступило свыше 24 млн руб., в том числе 15 млн руб. – в бюджет республики.

Увеличение доходов напрямую зависело от повышения тарифов за эксплуатацию и монтаж рекламных конструкций. Но этот пункт вряд ли можно назвать прорывом, поскольку увеличение тарифов – это фактическое обеспечение доходности без каких-либо усилий. Также активизирована исковая и претензионная работа, сыгравшая положительную роль по части увеличения доходов. Разработку программы запустили в 2017 г., поэтому подсчеты проводились за короткий промежуток времени.





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