Из цехов рыбзавода в Териберке демонтируется и вывозится оборудование

Мурманская область >> Бизнес >> 22.11.2019

Из териберского рыбозавода начали вывозить оборудование. Выглядит это как акт капитуляции бизнеса перед реалиями суровой жизни. Производство не смогло прижиться там, где для полноценной работы были все условия.

Количество перерабатывающих рыбу заводов постоянно увеличивается из-за инвестиционных квот, увеличивается и объем поставляемой на берег рыбы, и количество работников-обработчиков. Но Териберка – городок меленький, поэтому есть проблема свободной рабочей силы. Местные жители отказываются работать на фабрике, поскольку возить рабочих из областного центра туда невыгодно. Теперь оборудование рыбозавода Териберки будет работать в Мурманске. Произойдет перераспределение потоков рыбного сырья.

Напомним, что завод принадлежит компании "СифудРус". В последнее время его помещения использовались не по прямому назначению. Здесь хранили катера и лодки.

Предприятие не работает на полную мощь с 2015 г по причине отсутствия запасов сырья и неблагоприятной промысловой обстановки. Завод закрылся на модернизацию, но больше так и не открылся.





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