В Ненецком округе налоговая ставка для МСБ снижена до минимума

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 07.01.2020

В этом году налоговая нагрузка на представителей малого бизнеса в РФ на 4,9% увеличится, поэтому в НАО решили снизить налоговое бремя для предпринимателей уменьшением налоговой ставки до минимума.

Это поможет поддержать стартапы и новых бизнесменов, работающих в непростых условиях Крайнего Севера. Это 4,5 тыс. человек.

Малый бизнес, а регионе находится в сложной ситуации, спрос на услуги и товары ограничен, но расходы производственного и фискального характера растут. Если государство не поддержит МСБ, последует падение рентабельности бизнеса, а в некоторых случаях это приведет к закрытию бизнеса.

В 2017 г. Конституционный суд утвердил начисление северных надбавок сверх минимальной оплаты труда. Это привело к увеличению расходов бизнесменов на оплату труда, повышению страховых взносов и негативно отразилось на малом бизнесе.

Именно у МСБ большую часть расходов составляют расходы на персонал и налоги. Например, у частных предпринимателей расходы на оплату труда составляют 80% себестоимости товаров и услуг. Затраты на выплату госкомпенсаций в виде северных коэффициентов составляют 60% от фонда оплаты труда.





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