Производителей Коми проверят на добавление запрещенного фермента в пищу
Производителей продуктов в Коми проверят на добавление в хлеб, мясные продукты, творог и сыр запрещенного фермента - трансглютаминазы.
Сотрудники Россельхознадзора решили пойти на это, поскольку в России добавлять этот искусственный фермент в продукты запрещено техрегламентом. Опасность этого фермента пока научно не доказана, но глава ведомства В. Макаркин во время пресс-конференции в Общественной палате заявил, что здоровьем людей лучше не рисковать. Обычно фермент добавляют в мясную, хлебную и молочную продукцию.
В странах ЕС трансглютаминаза используется в промышленности, а ее наличие в продукте должно быть указано на упаковке.
Ранее ведомство работало по плану проверок, а сейчас приоритетом являются поручения президента – контроль молочных продуктов, противодействие распространению африканской чумы и наведение порядка в области лесопользования.
В 2019 г. Россельхознадзор провел 300 внеплановых проверок, и в 100% случаев выявил нарушения. Причина нарушений – халатность, жадность, нежелание идти в ногу со временем.
Рекомендуем по теме:
Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир
В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией
Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом
Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале
В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей
Музей детства Вологды откроет двери 20 декабря
Арт-парк "Таинственный лес" открылся под Кировском