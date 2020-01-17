Производителей Коми проверят на добавление запрещенного фермента в пищу

Производителей продуктов в Коми проверят на добавление в хлеб, мясные продукты, творог и сыр запрещенного фермента - трансглютаминазы.



Сотрудники Россельхознадзора решили пойти на это, поскольку в России добавлять этот искусственный фермент в продукты запрещено техрегламентом. Опасность этого фермента пока научно не доказана, но глава ведомства В. Макаркин во время пресс-конференции в Общественной палате заявил, что здоровьем людей лучше не рисковать. Обычно фермент добавляют в мясную, хлебную и молочную продукцию.



В странах ЕС трансглютаминаза используется в промышленности, а ее наличие в продукте должно быть указано на упаковке.



Ранее ведомство работало по плану проверок, а сейчас приоритетом являются поручения президента – контроль молочных продуктов, противодействие распространению африканской чумы и наведение порядка в области лесопользования.



В 2019 г. Россельхознадзор провел 300 внеплановых проверок, и в 100% случаев выявил нарушения. Причина нарушений – халатность, жадность, нежелание идти в ногу со временем.