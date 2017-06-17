Проект тайм-кафе "Берлога" в Нарьян-Маре получил грант 350 тыс. руб.

Проект тайм-кафе "Берлога" получил господдержку, выиграв конкурса грантов для начинающих предпринимателей. Полученные средства владелец заведения в Нарьян-Маре потратит на строительство новых игровых пространств.



Тайм-кафе – общественное пространство, где люди платят за время, проведенное в нем. В эту стоимость входят разные развлечения и мероприятия. Кафе открылось в прошлом году на средства предпринимателя. Оно пользуется интересом у студентов и школьников, где они любят проводить свободное время. Они могут здесь просто сидеть за чашкой чая, играть большими и маленькими компаниями, посещать тематические вечера с просмотром мультфильмов или старых фильмов.



На развитие проекта бизнесмен получил 350 тыс. руб. из бюджета НАО. Эти деньги пойдут на расширение развлекательных зон. Для посетителей с детьми построят уголок с бассейном из шариков, зоной рисования и зона для сбора конструктора. Также в антикафе появится зона коворкинга для совместной работы через вай фай. Обновится и интерьер помещения – появится новая мебель, универсальное музыкальное оборудование, в том числе для проведения концертов. Осуществить все изменения планируется до конца лета. Досуговый проект оказался востребованным не только у посетителей. Таким его признали и организаторы конкурса. Это обусловлено тем, что жители Нарьян-Мара считают, что в городе недостаточно мест, где можно было бы развлечься и отдохнуть.



Напомним, что первый в этом году конкурс проектов Департамент финансов и экономики Ненецкого округа проводил в период 7 апреля - 5 мая. 6 победителей оказались из сельской местности, 3 – из города. Все они получили гранты 275-500 тыс. руб.



В 2016 г. поддержку государства получили 14 стартапов на 8 млн руб., 3 млн руб. предоставила федеральная казна.