II Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет в Мончегорске

6 августа в мончегорском парке им. С. Бровцева состоится поэтическое событие всероссийского масштаба. II Международный фестиваль "Табуретка" приглашает принять участие жителей Мурманской области.



Оставить свои страхи и прочитать стихи, взобравшись на двухметровую табуретку, смогут все желающие. Нестандартная сцена будет в этом году открыта для взрослых и детей, а у поэтического арт-объекта соберутся деятели искусства и культуры.



Программа фестиваля будет насыщенной – экскурсия, поэтические чтения, квесты, конкурсы, литературная ярмарка. Участие в нем могут принять учреждения культуры, мастера, художники, а выбранный жанр может быть любым (передвижная выставка, презентация, конкурс, выступление).



Все участники ярмарки в конце мероприятия получат сертификаты фестиваля, а авторов интересных проектов наградят почетными грамотами, пригласительными билетами на концерт в Центре культуры.



Гостями праздника в 2016 г стали 3 тыс. мончегорцев, а свои высокие награды фестиваль получил от участников из-за рубежа – писателей, художников, поэтов из стран Скандинавии.



Необычный арт-объект в виде табуретки придумала участница конкурса идей в области литературных достопримечательностей "Литературный след", который проводил Фонд юных чтецов "Живая классика". Его автором стала О. Китаева, а местные жители выбрали место, где будет стоять арт-объект. Воплощение проекта в жизнь стало возможным благодаря поддержке компании "Норникель" в 2015 г. Установили его в любимом месте для прогулок.



Напомним, что фестиваль стал популярен даже за пределами Мончегорска, поэтому сюда часто приезжают туристы, жалеющие продемонстрировать свое поэтическое умение перед публикой. В событийном туризме города этот праздник имеет первостепенное значение.